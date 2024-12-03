الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 5
ن م
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V. Muriqi 43'
فيران توريس 12'رافينيا 56' (جزاء), 74'فرينكي دي يونج 79'P. Victor 84'
(ش١ 1-1) (ن م 1-5)

مايوركا v برشلونةالنتائج والإحصائيات,