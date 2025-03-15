الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 2
انتهت
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جوناثان بوركاردت 34'أندرياس هانش أولسن 74'
ميكايل جريجوريتش 58'لوكاس كوبلير 79'
(½ 1-0) (انتهت 2-2)

ماينتس ضد فرايبورجالنتائج والإحصائيات,