كأس ملك إسبانيا
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0 - 3
انتهت
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برتوغ يلدريم 32', 45'بيتر غونزاليس 42'
(½ 0-3) (انتهت 0-3)

مانيزيس ضد خيتافيالنتائج والإحصائيات,