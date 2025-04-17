الدوري الأوروبي
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5 - 4مجم 7 - 6
ن م
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مانويل أوغارتي 10'ديوجو دالوت 45' + 1'برونو فيرنانديش 114' (جزاء)كوبي ماينو 120'هاري ماغوير 120' + 1'
كورينتين توليسو 71'نيكولاس تاجليافيكو 78'ريان شرقي 105'أليكساندر لاكازيتي 110' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 2-2) (و إ 5-4)

مانشستر يونايتد v ليونالنتائج والإحصائيات,