كأس رابطة المحترفين
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5 - 2
ن م
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كارلوس هنريكي كاسيميرو 15', 39'أليخاندرو جارناتشو 28'برونو فيرنانديش 36', 59'
B. El Khannous 33'كونور كودي 45' + 3'
(ش١ 4-2) (ن م 5-2)

مانشستر يونايتد v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,