كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 1
انتهت
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جوشوا زيركزي 68'هاري ماغوير 90' + 3'
بوبي ريد 42'
(½ 0-1) (انتهت 2-1)

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,