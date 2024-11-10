الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 0
ن م
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برونو فيرنانديش 17'V. Kristiansen 38' (هدف عكسي)أليخاندرو جارناتشو 82'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

مانشستر يونايتد v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,