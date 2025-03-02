كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 1ضربة جزاء 3 - 4
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برونو فيرنانديش 71'
كالفين باسي 45' + 1'
(½ 0-1) (انتهت 1-1) (انتهت 1-1)

مانشستر يونايتد ضد فولهامالنتائج والإحصائيات,