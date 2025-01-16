الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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A. Diallo 82', 90', 90' + 4'
M. Ugarte 43' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

مانشستر يونايتد v ساوثامبتونالنتائج والإحصائيات,