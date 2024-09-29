الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
B. Johnson 3'D. Kulusevski 47'دومينيك سولانكي 77'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

مانشستر يونايتد v توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,