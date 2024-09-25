الدوري الأوروبي
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1 - 1
ن م
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كريستيان إريكسن 35'
S. Lammers 68'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

مانشستر يونايتد v تفينتيالنتائج والإحصائيات,