تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في إياب ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

مباراة من بين أهم مباريات الموسم لكل فريق من طرفيها، سواء لبرشلونة أو مانشستر يونايتد، المباراة التي تجري على ملعب الأخير في أولد ترافورد تمثل انطلاقة فعلية لموسم تم تداركه أخيرًا بعد كأس العالم بفضل أداء مذهل من كتيبة المدرب إريك تين هاج.

أما برشلونة فكان متوقعًا أن يخرج بنتيجة الفوز من ملعبه كامب نو لكنه أرجأ كل شيء لمعركة مانشستر في انتظار من يحسم هذه المواجهة المثيرة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في ملحق دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

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جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي 2022-23؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة التي تقام في إياب ملحق دور الستة عشر من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-23 هو يوم الخميس 23 فبراير 2023 على ملعب "أولد ترافورد"، معقل الشياطين الحمر.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي 2022-23؟

تذاع مباريات بطولة الدوري الأوروبي حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - برشلونة الخميس 23 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - ليساندرو مارتينيز - رافاييل فاران - أرون وان بيساكا

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - فريد - برونو فيرنانديش

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - جادون سانشو - فوت فيخهورست

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جول كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونح - سيرجي روبيرتو - فرانك كيسييه

خط الهجوم: أنسو فاتي - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي