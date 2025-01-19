الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
برونو فيرنانديش 23' (جزاء)
Y. Minteh 5'K. Mitoma 60'G. Rutter 76'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

مانشستر يونايتد v برايتونالنتائج والإحصائيات,