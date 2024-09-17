كأس رابطة المحترفين
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7 - 0
ن م
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ماركوس راشفورد 16', 58'Antony 35' (جزاء)أليخاندرو جارناتشو 45' + 2', 49'كريستيان إريكسن 81', 85'
(ش١ 3-0) (ن م 7-0)

مانشستر يونايتد v بارنسليالنتائج والإحصائيات,