كأس رابطة المحترفين
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2 - 1
ن م
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جيريمي دوكو 5'ماتيوس نونيز 38'
توماس إينس 86'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

مانشستر سيتي v واتفوردالنتائج والإحصائيات,