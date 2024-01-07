كأس الاتحاد الإنجليزي
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5 - 0
ن م
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فيل فودين 33', 65'جوليان ألفاريز 37'جيريمي دوكو 74'
(ش١ 2-0) (ن م 5-0)

مانشستر سيتي v هدرسفيلد تاونالنتائج والإحصائيات,