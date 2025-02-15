الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 0
ن م
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عمر مرموش 19', 24', 33'جيمس ميكاتي 84'
(ش١ 3-0) (ن م 4-0)

مانشستر سيتي v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,

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