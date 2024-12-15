الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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J. Gvardiol 36'
برونو فيرنانديش 88' (جزاء)A. Diallo 90'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

مانشستر سيتي v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,