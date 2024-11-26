دوري أبطال أوروبا
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3 - 3
ن م
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إرلينج هالاند 44' (جزاء), 53'إلكاي جوندوجان 50'
A. Hadj Moussa 75'S. Gimenez 82'D. Hancko 89'
(ش١ 1-0) (ن م 3-3)

مانشستر سيتي v فينوردالنتائج والإحصائيات,