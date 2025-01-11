كأس الاتحاد الإنجليزي
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8 - 0
ن م
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جيريمي دوكو 8', 69' (جزاء)D. Mubama 20'N. O'Reilly 43'جاك غراليش 49' (جزاء)J. McAtee 62', 72', 81'
(ش١ 3-0) (ن م 8-0)

مانشستر سيتي v سالفورد سيتيالنتائج والإحصائيات,