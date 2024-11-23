الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 4
ن م
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جيمس ماديسون 13', 20'P. Porro 52'B. Johnson 90' + 3'
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

مانشستر سيتي v توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,