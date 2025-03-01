كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 1
انتهت
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نيكو أوريلي 45' + 1', 76'كيفين دي بروينه 90'
M. Talovierov 38'
(½ 1-1) (انتهت 3-1)

مانشستر سيتي ضد بلايموثالنتائج والإحصائيات,