الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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إرلينج هالاند 11' (جزاء)عمر مرموش 39'
بيرفس إستوبينان 21'عبد القدير خوسانوف 48' (هدف عكسي)
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

مانشستر سيتي v برايتونالنتائج والإحصائيات,