الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 1
ن م
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بيرناردو سيلفا 14'
I. Ndiaye 36'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

مانشستر سيتي v إيفرتونالنتائج والإحصائيات,