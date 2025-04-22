الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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بيرناردو سيلفا 7'ماتيوس نونيز 90' + 4'
ماركوس راشفورد 18' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

مانشستر سيتي v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,