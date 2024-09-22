الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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إرلينج هالاند 9'جون ستونز 90' + 8'
R. Calafiori 22'جابرييل 45' + 1'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

مانشستر سيتي v آرسنالالنتائج والإحصائيات,