دوري أبطال إفريقيا
team-logo
1 - 0
ن م
team-logo
P. Shalulile 38' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-0)

ماميلودي صن داونز v تي بي مازيمبيالنتائج والإحصائيات,