دوري أبطال إفريقيا
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1 - 0
انتهت
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بيتر شالوليلي 54'
(½ 0-0) (انتهت 1-0)

ماميلودي صن داونز ضد الترجي الرياضيالنتائج والإحصائيات,