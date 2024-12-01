الدوري الفرنسي
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2 - 1
ن م
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L. Henrique 53'ماسون جرينوود 89' (جزاء)
جولوفين أندريه 41'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

مارسيليا v موناكوالنتائج والإحصائيات,