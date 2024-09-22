الدوري الفرنسي
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2 - 3
ن م
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دويي كاليتا-كار 53'R. Cherki 90' + 3'
P. Lirola 69'أوليسيس غارسيا 82'J. Rowe 90' + 5'
(ش١ 0-0) (ن م 2-3)

ليون v مارسيلياالنتائج والإحصائيات,