الدوري الفرنسي
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4 - 3
ن م
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كورينتين توليسو 45' + 2'A. Maitland-Niles 61'G. Orban 63', 72'
S. Nanasi 3'A. Santos 48'E. Emegha 58'
(ش١ 1-1) (ن م 4-3)

ليون v ستراسبورجالنتائج والإحصائيات,