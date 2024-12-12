الدوري الأوروبي
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3 - 2
ن م
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R. Cherki 27'M. Fofana 50'E. Nuamah 54'
A. Knauff 18'عمر مرموش 85'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

ليون v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,