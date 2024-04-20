دوري أبطال أوروبا
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
K. Diani 80'M. Dumornay 85'A. Majri 86'
M. Katoto 44', 48'
(ش١ 0-1) (ن م 3-2)

ليون للسيدات v باريس سان جيرمان للسيداتالنتائج والإحصائيات,