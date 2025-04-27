دوري أبطال أوروبا للسيدات
team-logo
1 - 4مجم 3 - 5
ن م
team-logo
M. Dumornay 81'
C. Endler 5' (هدف عكسي)M. Caldentey 45' + 1'A. Russo 46'C. Foord 63'
(ش١ 0-2) (ن م 1-4)

ليون للسيدات v أرسنالالنتائج والإحصائيات,