الدوري الفرنسي
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3 - 1
ن م
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J. David 7' (جزاء), 69'H. Haraldsson 44'
L. Ajorque 48'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

ليل v بريستالنتائج والإحصائيات,