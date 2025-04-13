الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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لويس دياز 18'فيرجيل فان ديك 89'
اندري روبرتسون 86' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

ليفربول v وست هامالنتائج والإحصائيات,