كأس الاتحاد الإنجليزي
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5 - 2
ن م
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كورتيس جونز 16'داروين نونيز 28'ديوجو جوتا 53'فيرجيل فان ديك 63'ريان جرافينبيرش 90' + 5'
بن غيبسون 22'B. Sainz 69'
(ش١ 2-1) (ن م 5-2)

ليفربول v نورويتش سيتيالنتائج والإحصائيات,