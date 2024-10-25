الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
جيمي فاردي 23'
R. Yates 16'كريس وود 47', 60'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

ليستر سيتي v نوتنجهام فوريستالنتائج والإحصائيات,