كأس الاتحاد الإنجليزي
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6 - 2
ن م
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J. Justin 8', 63'S. Mavididi 35'F. Buonanotte 38'جيمي فاردي 51' (جزاء)W. Faes 90' + 3'
J. Varane 18'R. Kolli 45' + 2'
(ش١ 3-2) (ن م 6-2)

ليستر سيتي v كوينز بارك رينجرزالنتائج والإحصائيات,