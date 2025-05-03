الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 0
انتهت
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جيمي فاردي 17'جوردان آيو 44'
(½ 2-0) (انتهت 2-0)

ليستر سيتي ضد ساوثامبتونالنتائج والإحصائيات,