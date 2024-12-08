الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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جيمي فاردي 86'بوبي ريد 90' + 1'
T. Lamptey 37'Y. Minteh 79'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

ليستر سيتي v برايتونالنتائج والإحصائيات,