الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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J. Cruz 71'E. Franquesa 85'
ساندرو راميريز 90' + 3'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

ليجانيس v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,