الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 3
ن م
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D. Raba 10' (جزاء), 37' (جزاء)منير الحدادي 88'
كيكي جارسيا 25'جوان جوردان 50' (جزاء), 68'
(ش١ 2-1) (ن م 3-3)

ليجانيس v ديبورتيفو ألافيسالنتائج والإحصائيات,

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