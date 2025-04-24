الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
منير الحدادي 90' + 2'
كريستيان ستواني 54'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

ليجانيس v جيروناالنتائج والإحصائيات,