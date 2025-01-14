كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
1 - 1جزاء 6 - 5
team-logo
C. Kelman 20'
D. Brown 24'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

ليتون أورينت v ديربي كاونتيالنتائج والإحصائيات,