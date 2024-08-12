كأس إيطاليا
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2 - 1
ن م
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K. Gaspar 14'N. Krstovic 86'
D. Bragantini 73'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

ليتشي v مانتوفاالنتائج والإحصائيات,