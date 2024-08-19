الدوري الإيطالي
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0 - 4
ن م
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M. Brescianini 35', 66'M. Retegui 45', 57' (جزاء)
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

ليتشي v أتالانتاالنتائج والإحصائيات,