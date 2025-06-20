كأس العالم للأندية
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0 - 1
انتهت
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محمد يوسف بلعيلي 70'
(½ 0-0) (انتهت 0-1)

لوس أنجلوس إف سي ضد الترجي الرياضيالنتائج والإحصائيات,