كأس ملك إسبانيا
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1 - 3
ن م
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L. Antonetti 39'
أنخل كوريا 2'ميمفيس ديباي 66', 74'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

لوجو v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,