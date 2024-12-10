دوري أبطال أوروبا
team-logo
2 - 3
ن م
team-logo
لويس أوبيندا 27'C. Baumgartner 62'
J. McGinn 3'J. Duran 52'روس باركلي 85'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

لايبزيج v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,